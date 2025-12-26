Экономика

Сбер запустил бесплатные налоговые консультации и расширил тестовый доступ к бухгалтерии на аутсорсинге для малого бизнеса

0

Сбер расширил линейку сервисов для индивидуальных предпринимателей, чтобы помочь бизнесу самостоятельно и без лишних затрат разбираться в налогах и вести бухгалтерию, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

«В ходе подготовки инициатив для поддержки малого бизнеса от Сбера в связи с грядущими изменениями в налоговом законодательстве мы уделили особое внимание обращению предпринимателя на прямой линии Президента. В развитие этих решений мы оперативно связались с владельцами пекарни "Машенька“ из Подмосковья и подробно обсудили реальные потребности предпринимателей. По итогам прямой линии было принято решение запустить бесплатные консультации по вопросам налогообложения и бухгалтерского учёта, а также расширить тестовый доступ к бухгалтерии на аутсорсинге. Для нас важно быть рядом с предпринимателями, помогая им уверенно развивать бизнес и вносить вклад в экономику страны», - рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Сбер запустил бесплатные консультации по налогам и бухгалтерии. Предприниматели могут оперативно получить ответы по ключевым вопросам налогового администрирования и учёта, включая лимиты УСН, работу на АУСН и с НДС, а также переходы между режимами налогообложения. Консультации доступны ежедневно по единой горячей линии 0321 и в чате онлайн-банка СберБизнес. Воспользоваться сервисом могут все предприниматели, независимо от того, в каком банке у них открыт расчётный счёт.

Также Сбер предоставляет предпринимателям возможность бесплатно протестировать бухгалтерские сервисы. Для тех, кто предпочитает вести учёт самостоятельно, доступна онлайн-бухгалтерия — новым клиентам её можно использовать 6 месяцев всего за 1 рубль, чтобы оценить функциональность и принять взвешенное решение. Для предпринимателей, которые хотят делегировать бухгалтерию профессионалам, Сбер предлагает бухгалтерский аутсорсинг: можно начать с разовой консультации или перейти на регулярное сопровождение. Тестовый период расширен — первые три месяца сервис также доступен за 1 рубль.

Такой подход позволяет индивидуальным предпринимателям выбрать оптимальный формат работы с бухгалтерией без финансовых рисков и сосредоточиться на росте и развитии бизнеса, уточнили в банке. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2025

Рейтинг@Mail.ru