Россияне назвали потраченную на праздничные выходные сумму

Эксперты компании ORMATEK провели исследование и выяснили, какую сумму россияне потратили на праздничные выходные, как распределили бюджет в период новогодних каникул и как финансово подготовились к праздникам.

Почти половина участников опроса (43%) уложились в бюджет от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. Еще 30% респондентов потратили на праздничные выходные 15–40 тысяч рублей, тогда как 21% отметили траты в диапазоне 40–80 тысяч рублей. Только 4% потратили 80–100 тысяч рублей и 2% — 100–150 тысяч рублей. Траты свыше 150 тысяч рублей не указал ни один из опрошенных.

При этом большинство россиян обошлись без предварительных накоплений на Новый год и каникулы. Так, 58% респондентов сообщили, что не откладывали деньги заранее, считая праздничные траты разумными и посильными. А 30% опрошенных, напротив, готовились к выходным заблаговременно, распределяя расходы заранее. Еще 7% сообщили, что не тратили собственные средства и расходы взяли на себя другие люди, 3% прибегали к рассрочке или дополнительным выплатам, а 2% планируют оплатить праздники за счет «13-й зарплаты».

Формат празднования также оказался достаточно консервативным и предсказуемым. Большинство респондентов (65%) провели новогодние праздники дома на «мягкой и удобной кровати». Еще 18% отправились к друзьям за город, а 7% отметили праздники в другом городе. Рестораны с праздничной программой выбрали 4% участников опроса, 4 % встретили Новый год на работе, а 2% — в дороге, в поезде или самолете.

В структуре расходов лидирующую позицию заняла еда для дома и доставки — на нее тратились 52% опрошенных. Шопинг и обновление гардероба выбрали 26% респондентов, а культурный досуг — театры, выставки, концерты и рестораны — 20% участников исследования. Эти категории остаются базовыми и наиболее понятными в праздничный период. Путешествия по России или за рубеж выбрали 19% опрошенных, столько же участников опроса направили большую часть бюджета на детей. Также 13% признались, что не тратились из-за непростой финансовой ситуации. В данном вопросе были доступны сразу несколько вариантов ответа, пишут «Известия».