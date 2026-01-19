 
Экономика

ЦБ выпустит серебряную монету к 200-летию со дня рождения Салтыкова-Щедрина

Банк России 20 января выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля «Писатель Михаил Салтыков-Щедрин, к 200-летию со дня рождения» серии «Выдающиеся личности России», сообщили в Центральном банке России. 

Фото: Банк России

Михаил Салтыков-Щедрин – русский писатель, один из наиболее известных сатириков XIX века. Его перу принадлежат всем с детства знакомые сатирические сказки, среди которых «Премудрый пискарь», «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Карась-идеалист», а также такие романы, как «История одного города» и «Господа Головлевы».

Серебряная монета номиналом 2 рубля (масса драгоценного металла в чистоте – 15,55 г, проба сплава – 925) имеет форму круга диаметром 33 мм.

С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «Российская Федерация», «Банк России», номинал монеты «2 рубля», год выпуска «2026», обозначение металла по периодической системе элементов Дмитрия Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения портрета Михаила Салтыкова-Щедрина и фигур градоначальников города Глупова из произведения «История одного города»; по окружности имеются надписи: справа – «М.Е. Салтыков - Щедрин», внизу слева – «1826–1889».

Боковая поверхность монеты рифленая. Монета изготовлена качеством «пруф». Тираж монеты – 3 тысячи штук.

Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации. 

