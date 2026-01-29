Самозанятым стал доступен автоплатеж налогов

ВТБ внедрил в личном кабинете самозанятого бесплатную функцию уплаты налога на профессиональный доход (НПД). Теперь клиентам не нужно помнить о сроках и выполнять платежи вручную – процесс полностью автоматизирован, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

Изображение: нейросеть «Шедеврум»

Подключить функцию можно в веб-версии ВТБ Онлайн. Для этого в личном кабинете самозанятого нужно выбрать раздел «Мои налоги» и подключить автоплатеж, указать счет для списания средств и подтвердить подключение кодом из СМС.

С сервисом ВТБ налогоплательщику остается только формировать чеки по каждому поступлению. В случае приема оплаты по QR-коду этого не требуется – сумма автоматически регистрируется в ФНС, а пользователю приходит СМС со ссылкой на чек.

При получении квитанции на уплату налога от ФНС средства автоматически списываются с указанного счета 14-го числа месяца, следующего за отчетным. Клиент в любой момент может изменить счет для списания, пропустить, отключить или снова подключить автоплатеж. На всех этапах – начисления, списания, уведомления о статусе платежа – пользователь получает оповещения. При недостатке средств система предупредит об этом, чтобы клиент успел оплатить налог вручную и избежать просрочки.