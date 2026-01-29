«Честный знак» отреагировал на критику Игоря Савицкого

Заявление генерального директора холдинга «NPN» Игоря Савицкого о том, что государственная система маркировки и прослеживания продукции «Честный знак» – бремя для малого бизнеса, прокомментировали представители центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы маркировки «Честный знак».

По мнению представителей центра, связь Игоря Савицкого с системой маркировки «Честный знак» возможна только через пиво и напитки, эти товарные категории действительно уже маркируются. «По нашим данным, у предпринимателя не возникало сложностей с маркировкой продукции, обращения в службу поддержки за консультацией были все отработаны, а часть – закрыта в связи с тем, что участник рынка не выходил на связь. Специалисты ЦРПТ – оператора госсистемы маркировки – также выезжали на пивную производственную площадку. Летом 2025 года производство успешно и заблаговременно протестировало механизм поэкземплярной прослеживаемости», - поделились в ЦРПТ.

В центре пояснили, что в число ключевых задач государственной системы маркировки «Честный знак» входит борьба с нелегальными товарами и защита прав потребителей. Она обеспечивает прозрачность движения продукции от производителя до покупателя и позволяет любому человеку проверить подлинность товара с помощью одноименного бесплатного мобильного приложения. По данным ИГМУ ВШЭ, за последние годы маркировка позволила снизить нелегальный оборот с 26 до 9%.

«Мы уделяем особое внимание взаимодействию с малым бизнесом, помогая предпринимателям адаптироваться к работе в системе «Честный знак» – так, чтобы могла продолжаться комфортная работа в рамках уже выстроенных процессов. Для поддержки малого и среднего бизнеса в регионах России действуют центры поддержки по работе с маркировкой. В них предприниматели могут получить бесплатные консультации по вопросам, связанным с работой в системе «Честный знак»: от регистрации в ней и маркировки продукции до обучения по работе с электронным документооборотом и заполнению карточек товаров в национальном каталоге», - добавили в ЦРПТ.

Напомним, в Псковской области такой центр открылся 26 января.

Кроме того, продолжили в ЦРПТ, для участников системы маркировки действуют различные меры поддержки, облегчающие финансовую и операционную нагрузку на них. В их числе компенсация затрат на оборудование и готовые расходные материалы для маркировки. Доступны и бесплатные техрешения – приложение «Маркировка. Просто», «Честный знак. Бизнес», «ЭДО Лайт».

«Кто относится к ремесленникам, как они подтверждают свой статус и какие производимые ими товары не попадают под требования о маркировке, определяет правительство каждого региона. В некоторых субъектах (например, Московской, Ленинградской, Кемеровской областях) уже действуют постановления, в которых прописаны критерии по признанию ремесленником и содержится их список», - обратили внимание в ЦРПТ. .

Специалисты подчеркнули: перед введением обязательной цифровой маркировки товаров для участников рынка проходит бесплатный эксперимент. Представители бизнеса присоединяются к нему добровольно. «Пилот» позволяет протестировать процессы, связанные со всеми этапами маркировки, включая нанесение кодов на товары. Коды маркировки и оборудование для эксперимента предоставляются бесплатно

«Маркировка введена уже в 33 товарных категориях: опыт показывает, что влияние системы на конечную стоимость продукции не превышает 1%. В то же время благодаря маркировке высвобождается доля рынка, которую занимает «серый» бизнес – это позволяет нарастить доходы честным предпринимателям», - заключили в ЦРПТ.