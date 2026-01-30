Россиян предупредили о резком подорожании смартфонов

Производители смартфонов из Китая разослали российским партнерам уведомления о повышении цен на свою продукцию в феврале, сообщили два источника, близких к одному из ритейлеров и к одному из дистрибьюторов.

Изображение: нейросеть «Шедеврум»

«Участники рынка уже получают обновленные прайс-листы, в которых указаны повышенные закупочные цены. Наиболее заметные изменения ожидаются в среднем и верхнем ценовых сегментах, а также на моделях с увеличенным объемом встроенной памяти и накопителей», — сказал один из источников.

По его словам, смартфоны по новым ценам появятся на полках уже в марте-апреле 2026 года — в зависимости от бренда, линейки и объема встроенной памяти они будут дороже на 15–30%.

Партнеры действительно планируют повышение цен на 20–30%, у каждого вендора свои показатели, подтвердил источник, близкий к другой розничной сети. Основной причиной роста называют подорожание компонентов, отвечающих за память устройств. Наибольшее увеличение стоимости ожидается в низкоценовом сегменте, где доля памяти в себестоимости смартфона выше остальных компонентов, отметил он.

«Процесс был запущен еще в декабре 2025 года, все новые партии устройств, поступающих на рынок РФ, приходят по увеличенным закупочным ценам. Это затронуло весь модельный ряд компании. Процент увеличения на данный момент мы не комментируем, — подтвердил представитель одного из китайских производителей смартфонов.

Рост цены в первую очередь связан с подорожанием оперативной (RAM) и физической (ROM) памяти, вызванным значительным повышением спроса со стороны стремительно развивающегося рынка ИИ-решений и ИИ-сервисов, пишут «Известия».

Первыми на 5–8% повысили цены бренды второго эшелона еще в конце ноября – декабре, рассказал представитель компании Fplus. В начале года увеличение стоимости проявилось во всем сегменте смартфонов в новых поставках всех брендов, отметил он.