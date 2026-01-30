 
Экономика

Розничные продажи пива в России упали на 16,7%

0

Розничные продажи пива в России в 2025 году упали почти на 17%, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

Так, общий объем продаж пива и пивных напитков составил 702,594 миллиона декалитров — на 15,7%меньше, чем в 2024-м. При этом пива продали 607,058 миллиона декалитров — на 16,7% меньше, а пивных напитков — 95,536 миллиона декалитров, здесь снижение составило 8,3%.

В то же время сидра, пуаре и медовухи продали на 5% больше — 13,064 миллиона декалитров, пишет РИА Новости

Снизилось и производство пива и пивных напитков — на 0,8%, до 900,987 миллиона декалитров. А сидра, пуаре и медовухи выпустили на 23% больше — 17,692 миллиона декалитров.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026