Розничные продажи пива в России упали на 16,7%

Розничные продажи пива в России в 2025 году упали почти на 17%, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

Так, общий объем продаж пива и пивных напитков составил 702,594 миллиона декалитров — на 15,7%меньше, чем в 2024-м. При этом пива продали 607,058 миллиона декалитров — на 16,7% меньше, а пивных напитков — 95,536 миллиона декалитров, здесь снижение составило 8,3%.

В то же время сидра, пуаре и медовухи продали на 5% больше — 13,064 миллиона декалитров, пишет РИА Новости.

Снизилось и производство пива и пивных напитков — на 0,8%, до 900,987 миллиона декалитров. А сидра, пуаре и медовухи выпустили на 23% больше — 17,692 миллиона декалитров.