Сергей Вострецов: Нельзя допустить, чтобы скрытая безработица стала новой нормой

Низкая официальная безработица не должна вводить в заблуждение, заявил председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов. В своем Telegram-канале он подробно рассказал о проблемах скрытой безработицы в России и привел взгляд профсоюзов СОЦПРОФ на сложившуюся ситуацию на рынке труда.

Скрытая безработица остаётся одной из наиболее серьёзных и одновременно наименее заметных угроз для российского рынка труда. В отличие от официальной безработицы, которая в последние годы стабильно держится на рекордно низких уровнях (около 2–3%), скрытая форма поражает гораздо больший масштаб работников. По данным различных аналитических оценок и профсоюзных источников, в начале 2026 года доля сотрудников, находящихся в режиме неполного рабочего дня, вынужденного простоя или административных отпусков без сохранения зарплаты, достигла 14,4% от общей численности занятых. Это означает, что миллионы россиян формально числятся на работе, но по факту либо недополучают доход, либо полностью лишены возможности трудиться в полную силу.

Скрытая безработица возникает, когда работодатели избегают массовых увольнений, сохраняя штат, но резко сокращая загрузку. Основные проявления: перевод на неполный рабочий день или неделю; принудительные простои; отправка в отпуска без содержания; снижение объёмов производства без сокращения персонала.

Такая практика особенно распространена в обрабатывающей промышленности, строительстве, моногородах и отраслях, зависящих от внешних поставок или спроса. Работодатели удерживают квалифицированные кадры «на всякий случай», надеясь на скорое восстановление объёмов. Однако для работников это оборачивается падением реальных доходов, невозможностью планировать бюджет, ростом долговой нагрузки и психологическим давлением. Последствия скрытой безработицы выходят далеко за рамки личных проблем. Снижается потребительский спрос, что замедляет экономику. Ухудшается мотивация и производительность труда. Растет социальная напряжённость. Увеличивается уровень бедности среди формально занятого населения. В долгосрочной перспективе все это грозит риском массовых увольнений, когда резервы исчерпаны.

Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ давно акцентирует внимание на том, что низкая официальная безработица не должна вводить в заблуждение. Председатель СОЦПРОФ Сергей Вострецов неоднократно подчёркивал: формально благоприятные цифры часто маскируют реальные трудности работников. По его мнению, скрытая безработица — это не просто временное явление, а системная проблема, требующая вмешательства государства, бизнеса и профсоюзов.