Свыше 800 мероприятий по контролю за ККТ совершили псковские налоговики

Свыше 800 мероприятий по контролю за соблюдением законодательства о применении контрольно-кассовой техники проведено в течение 2025 года сотрудниками управления Федеральной налоговой службы России по Псковской области. По сравнению с 2024 годом количество указанных мероприятий в 2025 году увеличилось в 4,7 раза, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФНС.

Основная часть контрольных (надзорных) мероприятий, более 90% от общего количества, проведена в сфере розничной торговли. Кроме того, проверяли те предприятия, где существует высокий риск неприменения ККТ:

услуги общественного питания,

пассажирские перевозки,

парикмахерские услуги и др.

По результатам проверок нарушения Федерального закона № 54-ФЗ от 22.05.2003 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» были выявлены в 100% случаев, что привело к формированию чеков коррекции на общую сумму более 413 млн рублей. Нарушители закона о применении контрольно-кассовой техники уплатили в Псковской области в 2025 году более 1,5 млн рублей штрафов.

В налоговой напомнили, что невыдача кассового чека приводит к негативным последствиям для бизнеса в виде административной ответственности или штрафа согласно п. 6 ст. 14.5 КоАП РФ, а за неприменение кассового аппарата продавца могут привлечь к ответственности в виде штрафа, дисквалификации или приостановления деятельности согласно п. 2, 3 ст. 14.5 КоАП РФ.

«Если при оказании услуги или продаже товаров вам отказываются выдавать чек, можно зафиксировать факт, записав данные: название, адрес, ФИО и ИНН организации или предпринимателя, а затем подать обращение с помощью сервиса "Обратиться в ФНС России" или мобильного приложения "Проверка чеков", приложив все имеющиеся доказательства», - рекомендует УФНС.