Убытки бизнеса в России превысили 7,5 триллионов рублей

С января по ноябрь 2025 года убытки понесли 18,2 тысяч компаний, а их суммарные потери достигли 7,5 трлн рублей, следует из наиболее свежего доклада Росстата. Это рекордная сумма за всю историю статистики. Годом ранее показатель был ниже — около 7  триллионов рублей.

Одним из главных факторов роста убытков стало подорожание кредитов, которое достигло пика в начале прошлого года. Это связано с тем, что с октября 2024-го по июнь 2025-го ключевая ставка составляла рекордные 21%. Для ряда компаний большая часть прибыли уходит на обслуживание долгов, а некоторые предприятия вовсе не могут привлечь новое финансирование, отметил старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин. В результате бизнес сталкивается с дефицитом оборотных средств, а планы по развитию оказываются под угрозой.

Кроме того, на финансовые показатели компаний повлияло замедление экономического роста: если в 2024 году ВВП увеличился на 4,3%, то в 2025-м — лишь на 1%, добавила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Дополнительными факторами стали санкционные ограничения, рост стоимости логистики и аренды недвижимости, отметил управляющий партнер BBNP Максим Барашев.

По мнению Максима Еремкина, главное последствие роста убытков компаний — замедление экономического развития, пишут «Известия». В таких условиях ухудшается инвестиционный климат, снижается инновационная активность, а конкурентная среда сужается.

