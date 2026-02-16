Псковская область спустилась на 69 место в рейтинге регионов по динамике потребительского спроса

Псковская область спустилась с 25 на 69 место в рейтинге регионов по динамике потребительского спроса, следует из данных, опубликованных РИА Новости.

По оценкам экспертов, за 2025 год потребительский спрос в России вырос на 2,93%. По сравнению с 2024 годом темпы роста спроса снизились более чем в два раза. Потребительский спрос оценивался аналитиками как сумма оборота розничной торговли, объема платных услуг населения и оборота общественного питания. В 2025 году структуре потребительских расходов 72% приходилось на розничную торговлю, 23% на рынок услуг и 5% на общественное питание. По сравнению с 2024 годом заметных изменений в этих пропорциях не произошло.

Размер потребительского спроса в Псковской области за 2025 году увеличился на 1,41%, среднедушевые среднемесячные потребительские траты составили 40,1 тысячи рублей.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге за 2025 год заняли следующие позиции:

12 место - Республика Карелия;

14 место - Ленинградская область;

23 место - Вологодская область;

31 место - Калининградская область;

55 место - Новгородская область;

56 место - Санкт-Петербург;

76 место - Архангельская область;

84 место - Мурманская область;

85 место - Ненецкий автономный округ.

Самый большой рост потребительского спроса в прошедшем году отмечался в Чукотском автономном округе, где он увеличился на 13,9%. Также достаточно сильно потребительский спрос вырос в Магаданской области (+10,1%). Третью и четвертую строку в рейтинге заняли Удмуртская Республика и Кабардино-Балкарская Республика, где спрос вырос в 2025 году на 9,2% и 8,9% соответственно.