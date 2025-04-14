Экономика

Псковская область заняла 25 место в рейтинге регионов по динамике потребительского спроса

Псковская область заняла 25 место в рейтинге регионов по динамике потребительского спроса, следует из данных, опубликованных РИА Новости.

Размер потребительского спроса в Псковской области за 2024 год увеличился на 8,6%, среднедушевые среднемесячные потребительские траты составили 36,6 тысячи рублей.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге за 2025 год заняли следующие позиции:

16 место - Калининградская область;

56 место - Новгородская область;

57 место - Санкт-Петербург;

63 место - Ленинградская область;

64 место - Республика Карелия;

71 место - Вологодская область;

82 место - Мурманская область;

83 место - Ненецкий автономный округ;

84 место - Архангельская область.

По оценкам экспертов, за 2024 год потребительский спрос в России вырос на 6,4%. По сравнению с 2023 годом темпы увеличения спроса выросли, тогда они составляли 6,2%. Потребительский спрос оценивался аналитиками как сумма оборота розничной торговли, объема платных услуг населения и расходов на общепит.

Основной прирост, как и годом ранее, был обеспечен розничной торговлей (+7,2% за год). При этом сектор общественного питания показал еще более высокую динамику (+9%), однако вес общепита в суммарных потребительских расходах по-прежнему невысок и составляет 4,5% против 73% у розничной торговли, что определяет его незначительный вклад в итоговый результат.

Согласно результатам исследования, средние потребительские расходы в России на душу населения в месяц в 2024 году составляли 43,5 тысячи рублей, что выше уровня 2023 года на 17%. Из них на покупку товаров в среднем ушло 31,7 тысячи рублей, на оплату услуг 9,8 тысячи рублей, а на питание в общественных местах — две тысячи рублей.

У регионов-лидеров среднемесячные расходы в денежном выражении намного больше средних по стране. В частности, средний москвич в месяц тратит 77,5 тысячи рублей, житель Санкт-Петербурга – 60,7 тысячи рублей, а житель Краснодарского края – 59,7 тысячи рублей. В целом в 19 регионах ежемесячные потребительские расходы превышают среднероссийский уровень.