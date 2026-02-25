 
Экономика

107 партий свиных субпродуктов отправили из Псковской области в Китай, Вьетнам и на Филиппины

С 1 по 23 февраля должностные лица Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора на экспорт из Псковской области в шесть стран мира отправили 212 партий животноводческой продукции в количестве 5,6 тысячи тонн, что на 3,5% больше в сравнении с прошлогодними показателями за аналогичный период (5,4 тысячи тонн), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства. 

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

География экспорта данной продукции за указанный период 2026 года расширилась ещё за счёт одной страны – Филиппины, а количество стран-импортеров осталось без изменений.

В ходе оформления экспортных ветеринарных сертификатов государственные инспекторы ведомства убедились, что товары полностью соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям и нормам безопасности стран-импортёров.

В наибольшем объёме с начала года из региональной продукции на экспорт было отправлено 107 партий свиных субпродуктов (2,8 тысячи тонн) в Китай, Вьетнам и на Филиппины, а также 105 партий свинины (2,8 тысячи тонн) в Китай, Вьетнам, САР Гонконг Китая, в том числе в Финляндию, Азербайджан и Грузию.

