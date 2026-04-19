 
Экономика

Госдолг России по итогам 2025 года оказался самым низким в G20

0

Госдолг России по итогам прошлого года стал самым низким среди стран «Большой двадцатки», следует из данных Международного валютного фонда.

По информации МВФ, совокупная задолженность страны составила в 2025-м всего 18% ВВП. При этом примерно 16,5% приходится на федеральное правительство, а остальное — на региональные власти.

Среди других стран G20 Турция заняла второе место с госдолгом 23,5% ВВП, а Саудовская Аравия — третье с 31,7%. Размер задолженности Индонезии составил 41% от всей экономики, а Австралии — 51%.

Безопасным считают уровень госдолга ниже 60% ВВП. Больше экономик с таким показателем в «Большой двадцатке» нет. Несильно превысили этот порог Мексика (61,8%) и Германия (62,9%). Меньше 100% от экономики размер общего госдолга был в прошлом году еще у ЮАР, Аргентины, ЕС, Индии, Китая и Бразилии.

Самый высокий общий госдолг оказался у Японии — его размер сопоставим с двумя ее экономиками (206,5%), а также у Италии (137,1%) и США (123,9%). Больше 100% задолженность была и у Франции, Канады и Британии, пишет РИА Новости.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026