Госдолг России по итогам 2025 года оказался самым низким в G20

Госдолг России по итогам прошлого года стал самым низким среди стран «Большой двадцатки», следует из данных Международного валютного фонда.

По информации МВФ, совокупная задолженность страны составила в 2025-м всего 18% ВВП. При этом примерно 16,5% приходится на федеральное правительство, а остальное — на региональные власти.

Среди других стран G20 Турция заняла второе место с госдолгом 23,5% ВВП, а Саудовская Аравия — третье с 31,7%. Размер задолженности Индонезии составил 41% от всей экономики, а Австралии — 51%.

Безопасным считают уровень госдолга ниже 60% ВВП. Больше экономик с таким показателем в «Большой двадцатке» нет. Несильно превысили этот порог Мексика (61,8%) и Германия (62,9%). Меньше 100% от экономики размер общего госдолга был в прошлом году еще у ЮАР, Аргентины, ЕС, Индии, Китая и Бразилии.

Самый высокий общий госдолг оказался у Японии — его размер сопоставим с двумя ее экономиками (206,5%), а также у Италии (137,1%) и США (123,9%). Больше 100% задолженность была и у Франции, Канады и Британии, пишет РИА Новости.