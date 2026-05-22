Инфляция в Псковской области в апреле была на 0,88% выше общероссийской

Цены в Псковской области в апреле 2026 года, по данным Росстата, выросли на 0,55% к марту. Годовая инфляция практически не изменилась и составила 6,46%. Это выше, чем в целом по стране (5,58%), сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Центробанка.

Инфографика: отделение по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ

Больше всего в апреле подорожали продукты. Цены на услуги тоже заметно выросли. Непродовольственные товары подорожали умеренно. При этом годовой прирост цен на продовольственные и непродовольственные товары был ниже инфляции в регионе, а на услуги – значительно выше.

С исключением сезонности цены в апреле выросли больше, чем в марте. Среди причин ускорения роста цен – увеличение издержек производителей отдельных продовольственных товаров.

Годовая инфляция в России продолжила замедляться. По данным Росстата, в апреле она составила 5,58%. Месячный рост цен ощутимо замедлился по сравнению с мартом. В основном подешевели или подорожали заметно меньше, чем в предыдущем месяце, товары и услуги, которые сильнее подвержены разовым колебаниям цен. При этом товары и услуги, цены на которые прежде всего определяются динамикой спроса, а не разовыми причинами, в апреле дорожали умеренными темпами вблизи 4% (с. к.) в пересчете на год.

Банк России продолжит проводить денежно-кредитную политику, нацеленную на снижение годовой инфляции до 4%, уточнили в отделении.