 
Экономика

Инфляция в Псковской области в апреле была на 0,88% выше общероссийской

0

Цены в Псковской области в апреле 2026 года, по данным Росстата, выросли на 0,55% к марту. Годовая инфляция практически не изменилась и составила 6,46%. Это выше, чем в целом по стране (5,58%), сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Центробанка.

Инфографика: отделение по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ

Больше всего в апреле подорожали продукты. Цены на услуги тоже заметно выросли. Непродовольственные товары подорожали умеренно. При этом годовой прирост цен на продовольственные и непродовольственные товары был ниже инфляции в регионе, а на услуги – значительно выше.

С исключением сезонности цены в апреле выросли больше, чем в марте. Среди причин ускорения роста цен – увеличение издержек производителей отдельных продовольственных товаров. 

Годовая инфляция в России продолжила замедляться. По данным Росстата, в апреле она составила 5,58%. Месячный рост цен ощутимо замедлился по сравнению с мартом. В основном подешевели или подорожали заметно меньше, чем в предыдущем месяце, товары и услуги, которые сильнее подвержены разовым колебаниям цен. При этом товары и услуги, цены на которые прежде всего определяются динамикой спроса, а не разовыми причинами, в апреле дорожали умеренными темпами вблизи 4% (с. к.) в пересчете на год.

Банк России продолжит проводить денежно-кредитную политику, нацеленную на снижение годовой инфляции до 4%, уточнили в отделении. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026