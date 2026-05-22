Через Псковскую область с начала года в РФ ввезли более 60 тонн чая

Через пункты пропуска, расположенные на государственной границе в Псковской области, с начала 2026 года под контролем должностных лиц Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора на территорию Российской Федерации ввезено пять импортных партий чёрного чая общим весом 62,7 тонны, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

Вес превысил объём в 6,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (9,4 тонны).

В 2026 году география импортных поставок по сравнению с прошлым годом не изменилась. Основной объём чая ввозился из Прибалтики, а был выращен на Шри-Ланке, в Кении и Индии. 

Все партии растительной продукции, которые соответствовали единым карантинным требованиям ЕАЭС, были допущены к ввозу на территорию страны.

