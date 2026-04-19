 
Экономика

Более 2500 псковских студентов и школьников поучаствовали в акции «Неделя без турникетов»

0

Акция «Неделя без турникетов» в Псковской области подошла к завершению. За это время её участниками стали более 2500 студентов и школьников нашего региона, сообщил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в Мах.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Мах

«На протяжении всей недели ребята посещали предприятия, знакомились с производственными процессами, общались со специалистами, задавали вопросы, которые в обычной учебной аудитории зачастую просто не возникают. Для многих это был первый реальный контакт с будущей профессией — без теории, без абстракций, в живой производственной среде», - отметил Александр Козловский.

Участие в акции приняли порядка 15 предприятий региона. По его мнению, сейчас производственники четко понимают: кадровый потенциал не появляется сам по себе, его нужно формировать вместе с системой образования.

«Благодарю за работу Псковское региональное отделение «СоюзМашПсков». Именно благодаря такой системной координации удаётся выстраивать устойчивый диалог между школами, колледжами и предприятиями, превращая разовые экскурсии в продуманную профориентационную работу. Я убеждён: подобные акции — это не про «показать производство один раз». Это про выбор жизненного пути. Про то, чтобы молодой человек увидел реальные возможности рядом с собой и понял, что современное производство — это не только станки и цеха, но и технологии, развитие, перспективы роста», - добавил депутат.

 

Ранее Александр Козловский сообщал, что акцию регионального отделения Союза машиностроителей России «Неделя без турникетов» в рамках Народной программы «Единой России» и партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией» планируется проводить чаще, чем один раз в год.

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026