Более 2500 псковских студентов и школьников поучаствовали в акции «Неделя без турникетов»

Акция «Неделя без турникетов» в Псковской области подошла к завершению. За это время её участниками стали более 2500 студентов и школьников нашего региона, сообщил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в Мах.

«На протяжении всей недели ребята посещали предприятия, знакомились с производственными процессами, общались со специалистами, задавали вопросы, которые в обычной учебной аудитории зачастую просто не возникают. Для многих это был первый реальный контакт с будущей профессией — без теории, без абстракций, в живой производственной среде», - отметил Александр Козловский.

Участие в акции приняли порядка 15 предприятий региона. По его мнению, сейчас производственники четко понимают: кадровый потенциал не появляется сам по себе, его нужно формировать вместе с системой образования.

«Благодарю за работу Псковское региональное отделение «СоюзМашПсков». Именно благодаря такой системной координации удаётся выстраивать устойчивый диалог между школами, колледжами и предприятиями, превращая разовые экскурсии в продуманную профориентационную работу. Я убеждён: подобные акции — это не про «показать производство один раз». Это про выбор жизненного пути. Про то, чтобы молодой человек увидел реальные возможности рядом с собой и понял, что современное производство — это не только станки и цеха, но и технологии, развитие, перспективы роста», - добавил депутат.

Ранее Александр Козловский сообщал, что акцию регионального отделения Союза машиностроителей России «Неделя без турникетов» в рамках Народной программы «Единой России» и партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией» планируется проводить чаще, чем один раз в год.