Эксперт объяснил, что нужно российским виноделам для выхода на рынок США

Российским виноделам для успешного выхода на рынок США потребуется учитывать сложную систему продаж и продвижения алкоголя, заявил представитель американской винной отрасли, директор по исследованиям отраслевой организации Wine Market Council Кристиан Миллер.

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В июне спецпредставитель президента России Борис Титов заявил, что российские вина могут появиться на полках американских магазинов на фоне торговой политики президента США Дональда Трампа и сокращения присутствия европейских вин на рынке США.

«Структура дистрибуции алкоголя в США сложна как с правовой точки зрения, так и с точки зрения маркетинговой стратегии и тактики. Тот, кто хочет добиться успеха, должен потратить время на изучение того, как она работает, и деньги на программы продвижения и дистрибуции», — сказал Кристиан Миллер.

По словам эксперта, получить представление об устройстве американского рынка алкоголя помогают профильные курсы в ряде университетов, включая Калифорнийский университет в Дэвисе, Корнеллский университет, университеты Орегона и Вашингтона, а также ряд других учебных заведений.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что европейские производители алкоголя могут столкнуться с новыми пошлинами США на фоне торговых разногласий Вашингтона с ЕС. В частности, американский президент пригрозил Франции пошлинами в 100% на вино и шампанское, если Париж не отменит цифровой налог на технологические компании США, пишет «РИА Новости».