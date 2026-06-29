Эксперт объяснил, что нужно российским виноделам для выхода на рынок США

Российским виноделам для успешного выхода на рынок США потребуется учитывать сложную систему продаж и продвижения алкоголя, заявил представитель американской винной отрасли, директор по исследованиям отраслевой организации Wine Market Council Кристиан Миллер.
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В июне спецпредставитель президента России Борис Титов заявил, что российские вина могут появиться на полках американских магазинов на фоне торговой политики президента США Дональда Трампа и сокращения присутствия европейских вин на рынке США.
По словам эксперта, получить представление об устройстве американского рынка алкоголя помогают профильные курсы в ряде университетов, включая Калифорнийский университет в Дэвисе, Корнеллский университет, университеты Орегона и Вашингтона, а также ряд других учебных заведений.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что европейские производители алкоголя могут столкнуться с новыми пошлинами США на фоне торговых разногласий Вашингтона с ЕС. В частности, американский президент пригрозил Франции пошлинами в 100% на вино и шампанское, если Париж не отменит цифровой налог на технологические компании США, пишет «РИА Новости».