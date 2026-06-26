 
Экономика

Инвесторы до 30 лет выбирают защитные активы и ИИ-консультанта — аналитики

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27 июня в России отмечают День молодёжи. К этой дате ВТБ Мои Инвестиции изучил поведение инвесторов до 30 лет: анализ около 1 млн портфелей показал перевес в сторону облигаций, фондов и сервисов с ИИ-сопровождением, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ВТБ.

Фото: ВТБ

Тренд совпадает с рынком в целом. По оценке Банка России, доля паевых фондов в портфелях розничных инвесторов в первом квартале 2026 года выросла с 17% до 19% — частные инвесторы наращивают долю инструментов с управляемым риском.

Средний портфель инвестора до 30 лет — 279 тысяч рублей. Почти половину занимают облигации (46%), ещё 30% — паи фондов, 18% — акции, 6% — денежные средства и драгоценные металлы. Крупнейший инструмент — биржевой фонд денежного рынка «Ликвидность» с долей 22%: его держат как ликвидный резерв с понятной доходностью, чтобы быстро переходить в новые идеи.

Молодёжь активнее других возрастных групп осваивает ИИ-сервисы: более 7% инвесторов ВТБ Мои Инвестиции подключили сервис инвестиционного консультирования «Интеллект», и в группе до 30 лет его доля растёт быстрее всего. Самая популярная стратегия у молодых пользователей — «Вечный портфель»: её выбирают 52%, сочетая устойчивую структуру и управление с помощью искусственного интеллекта.

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