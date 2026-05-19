 
Экономика

Рубль стал самой окрепшей валютой мира

Российский рубль в этом квартале стал лидером среди валют, укрепившихся по отношению к американскому доллару, сообщает Bloomberg. Росту курса рубля способствовало резкое увеличение валютных поступлений от продажи нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке.

По оценке Bloomberg, с начала апреля рубль укрепился на 12%, достигнув отметки 72,6 за доллар — это максимальный уровень с февраля 2023 года. Агентство указывает, что второй год подряд российская валюта опровергает «официальные и рыночные прогнозы», которые предсказывали девальвацию рубля.

По мнению аналитиков, это позволяет считать ее курс завышенным в нынешних рыночных условиях, пишет Коммерсантъ.

