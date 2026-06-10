Голосование за дизайн купюры 500 рублей может пройти осенью

Новое голосование за дизайн купюры номиналом 500 рублей может быть проведено осенью, такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Разговоры идут. Я думаю, что Центральный банк хорошо подготовится. По той информации, которую я получаю, осенью текущего года такое голосование возможно. Но и тех казусов, которые были в предыдущие периоды, больше не будет», - предположил Аксаков.

Центробанк 1 октября прошлого года объявил о старте голосования по новому дизайну банкноты номиналом 500 рублей. Каждому участнику голосования предстояло выбрать два символа: для лицевой стороны банкноты - из достопримечательностей Пятигорска, а для оборотной - из объектов регионов Северо-Кавказского федерального округа, пишет РИА Новости.

Затем регулятор принял решение отменить голосование из-за большого количества попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты.

В декабре прошлого года заместитель председателя Банка России Сергей Белов сообщил, что регулятор, скорее всего, сообщит о сроках нового голосования по купюре номиналом 500 рублей в 2026 году.