 
Экономика

Голосование за дизайн купюры 500 рублей может пройти осенью

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Новое голосование за дизайн купюры номиналом 500 рублей может быть проведено осенью, такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Разговоры идут. Я думаю, что Центральный банк хорошо подготовится. По той информации, которую я получаю, осенью текущего года такое голосование возможно. Но и тех казусов, которые были в предыдущие периоды, больше не будет», - предположил Аксаков.

Центробанк 1 октября прошлого года объявил о старте голосования по новому дизайну банкноты номиналом 500 рублей. Каждому участнику голосования предстояло выбрать два символа: для лицевой стороны банкноты - из достопримечательностей Пятигорска, а для оборотной - из объектов регионов Северо-Кавказского федерального округа, пишет РИА Новости.

Затем регулятор принял решение отменить голосование из-за большого количества попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты.

В декабре прошлого года заместитель председателя Банка России Сергей Белов сообщил, что регулятор, скорее всего, сообщит о сроках нового голосования по купюре номиналом 500 рублей в 2026 году.

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