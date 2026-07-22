Псковская область получит 72,6 млн рублей на развитие промышленности

Псковская область получит 72,6 миллиона рублей из федерального бюджета в 2027 году. Средства поступят в рамках Единой региональной субсидии, сообщили в правительстве области.

На докапитализацию регионального Фонда развития промышленности (РФРП) для выдачи льготных займов на инвестпроекты направят 64 миллиона рублей, на возмещение части затрат по покупке нового оборудования — 8,5 миллиона рублей.

РФРП Псковской области действует на базе Фонда инвестиционного развития и предоставляет займы субъектам промышленности по льготной ставке от 5 до 9% годовых. Такая поддержка помогает предприятиям модернизировать производство, выпускать приоритетную продукцию и наращивать объемы, отметили в правительстве. Сейчас открыт прием заявок РФРП от предприятий на получение льготного займа.