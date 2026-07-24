«Окно возможностей» сужается: эксперт оценил последствия снижения ключевой ставки

Алексей Охорзин, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ прокомментировал снижение сегодняшнее снижение ключевой ставки.
По словам эксперта, ЦБ РФ продолжил серию снижения ключевой ставки, и для вкладчиков «окно возможностей» высоких ставок постепенно сужается.
Он счел, что сейчас оптимальный момент, чтобы зафиксировать высокую доходность на горизонте 6–12 месяцев и более, так как срочные депозиты в крупнейших банках сегодня приносят 13% и более.
В банках стоимость рыночных ипотечных программам на конец июня составила в среднем 19,15% годовых (минус 1 п.п. с января), средние ставки потребкредитов сейчас составляют от 29,3% против 32% в начале года, а в сегменте автокредитования ставки с учётом субсидий производителей стартуют с 0,01%.