 
Экономика

«Окно возможностей» сужается: эксперт оценил последствия снижения ключевой ставки

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Алексей Охорзин, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ прокомментировал снижение сегодняшнее снижение ключевой ставки.

По словам эксперта, ЦБ РФ продолжил серию снижения ключевой ставки, и для вкладчиков «окно возможностей» высоких ставок постепенно сужается.

Он счел, что сейчас оптимальный момент, чтобы зафиксировать высокую доходность на горизонте 6–12 месяцев и более, так как срочные депозиты в крупнейших банках сегодня приносят 13% и более.

«Важно понимать: каждое снижение ключевой ставки в первую очередь «бьёт» по коротким депозитам и маркетинговым предложениям — они реагируют сразу практически зеркально. Длинные вклады, напротив, могут прибавить в доходности, что делает их сейчас более защищённым инструментом. Дополнительным аргументом для вкладчиков остаётся высокая конкуренция между банками за пассивы, которая сохранится до конца года. При этом на розничном рынке складывается уникальная конфигурация. Одновременно с тем, что доходность вкладов остаётся двузначной, кредитные ставки серьезно отошли от своих максимумов», — рассказал спикер.

В банках стоимость рыночных ипотечных программам на конец июня составила в среднем 19,15% годовых (минус 1 п.п. с января), средние ставки потребкредитов сейчас составляют от 29,3% против 32% в начале года, а в сегменте автокредитования ставки с учётом субсидий производителей стартуют с 0,01%. 

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