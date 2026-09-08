40 единиц автотранспорта выставили на «Витрине имущества банкротов» в Псковской области

Арбитражные управляющие выставили на странице Псковской области в сервисе «Витрина имущества банкротов» 40 единиц автотранспорта на общую сумму 38 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФНС России по региону.
Изображение: УФНС России по Псковской области
Сервис представляет собой совместный проект ФНС России и «Коммерсанта», пояснили в управлении. Он в режиме реального времени собирает и публикует информацию обо всех лотах, которые арбитражные управляющие размещают на электронных торговых площадках в делах о банкротстве по всей России.
Сейчас покупатели могут приобрести тракторы, легковые и большегрузные автомобили, а также спецтехнику, уточнили в управлении. На площадке также можно найти недвижимость: квартиры, дома, коммерческие помещения, земельные участки и промышленные объекты. Кроме того, система предлагает оборудование, сырье и нематериальные активы, такие как бренды и патенты.
В УФНС заметили, что каждый лот содержит подробное описание, фотографии, информацию о начальной цене, условиях участия в торгах и сроках проведения. На торги попадают целые заводы, склады и оборудование. Организаторы торгов часто устанавливают начальную цену лота ниже рыночной, что дает покупателям возможность значительно сэкономить, отметили в УФНС России по региону.
Представители УФНС также указали на наличие централизованного поиска по всем регионам России с использованием удобных фильтров по виду имущества, региону и цене. «Сервис приносит пользу потенциальным покупателям, кредиторам и арбитражным управляющим и выступает каналом для привлечения максимального числа участников торгов», - добавили в управлении.
Заинтересованные лица могут найти всю необходимую информацию о том, как принять участие в торгах, на самой витрине, а также на сайтах арбитражных управляющих и специализированных операторов.