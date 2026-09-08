В псковский суд поступило дело о неуплате налогов на 4,4 млн рублей 

В Псковский городской суд поступило уголовное дело в отношении жителя Пскова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов путём включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершённое в крупном размере), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: СУ СК России по Псковской области

Согласно предъявленному обвинению, в период с 20 августа 2024 года по 12 сентября 2024 года мужчина, будучи индивидуальным предпринимателем, уклонился от уплаты 4 435 163 рублей налогов путём включения в уточнённую налоговую декларацию за 2023 год ложных сведений.

Судебное заседание назначили на 11:00 17 сентября.