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Игорь Иванов: Для президента имеет особое значение вовлечённость граждан, а этого точно у нас не занимать

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Регион последовательно формирует модель финансово самостоятельного субъекта: госдолг сократился со 102% до 42,8%, а доля собственных доходов достигла исторического максимума - 68%. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов, на это обратил внимание председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, комментируя итоги рабочей встречи президента Владимира Путина и губернатора Михаила Ведерникова. 

«Итоги рабочей встречи президента Владимира Путина и губернатора Михаила Ведерникова свидетельствуют о том, что Псковская область последовательно формирует модель финансово самостоятельного региона», - заявил Игорь Иванов.

По его словам, наиболее показательный тренд - снижение долговой нагрузки при одновременном росте собственных доходов. Госдолг сокращён с 102% до 42,8%, а доля собственных доходов в консолидированном бюджете достигла 68% - это исторический максимум за последние десятилетия. Такой результат позволяет региону не только обслуживать обязательства, но и активно инвестировать в развитие.

Эффективность бюджетной политики подтверждается и соотношением инвестиций: на каждый бюджетный рубль привлечено 7 рублей частных средств (в общей сложности около 30 миллиардов рублей). Это высокий показатель для региона, который традиционно относился к категории с низкой бюджетной обеспеченностью, заметил глава облсовпрофа. 

Игорь Иванов подчеркнул, что динамика ключевых макроэкономических индикаторов также позитивная: ВРП на душу населения - 607 тысяч рублей (рост более чем в два раза с 2018 года), промышленность выросла почти на треть, сельское хозяйство - лидер по индексу производства в 2024 году.

Губернатор в ходе встречи доложил о регионе «развития».

«Рост собственных доходов, строительство социальных и инфраструктурных объектов, образование, медицина, транспортная доступность, культурное наследие, туризм - охвачено всё. То, что это происходит благодаря особой поддержке со стороны главы государства и правительства, говорит о том, что работа на результат будет продолжаться. Для президента имеет особое значение небезразличие, вовлечённость граждан, а этого точно у нас не занимать. Люди видят позитивные изменения, реальные дела, и это заряжает, жители нашего региона не то, что готовы, они хотят с полной отдачей работать на результат, развивая, преумножая святую Псковскую землю», - заключил председатель облсовпрофа. 

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Напомним, на встрече губернатора и президента обсуждалось социально-экономическое развитие региона. Михаил Ведерников доложил, что положительную динамику показывает промышленность, область стабильно в лидерах по индексу сельхозпроизводства.

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Ведерников Михаил Юрьевич

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Иванов Игорь Олегович

Председатель Псковского областного совета профсоюзов

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