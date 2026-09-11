Игорь Иванов: Для президента имеет особое значение вовлечённость граждан, а этого точно у нас не занимать

Регион последовательно формирует модель финансово самостоятельного субъекта: госдолг сократился со 102% до 42,8%, а доля собственных доходов достигла исторического максимума - 68%. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов, на это обратил внимание председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, комментируя итоги рабочей встречи президента Владимира Путина и губернатора Михаила Ведерникова.
По его словам, наиболее показательный тренд - снижение долговой нагрузки при одновременном росте собственных доходов. Госдолг сокращён с 102% до 42,8%, а доля собственных доходов в консолидированном бюджете достигла 68% - это исторический максимум за последние десятилетия. Такой результат позволяет региону не только обслуживать обязательства, но и активно инвестировать в развитие.
Эффективность бюджетной политики подтверждается и соотношением инвестиций: на каждый бюджетный рубль привлечено 7 рублей частных средств (в общей сложности около 30 миллиардов рублей). Это высокий показатель для региона, который традиционно относился к категории с низкой бюджетной обеспеченностью, заметил глава облсовпрофа.
Игорь Иванов подчеркнул, что динамика ключевых макроэкономических индикаторов также позитивная: ВРП на душу населения - 607 тысяч рублей (рост более чем в два раза с 2018 года), промышленность выросла почти на треть, сельское хозяйство - лидер по индексу производства в 2024 году.
Губернатор в ходе встречи доложил о регионе «развития».
Напомним, на встрече губернатора и президента обсуждалось социально-экономическое развитие региона. Михаил Ведерников доложил, что положительную динамику показывает промышленность, область стабильно в лидерах по индексу сельхозпроизводства.
Президент провел встречу с губернатором Псковской области
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