Опыт великолукского «Электрополиса» представили в Москве

Директор великолукского технопарка «Электрополис» Ирина Белова приняла участие в ТехноНаучном образовательном форуме, который проходил 5-6 октября на площадке Московского инновационного кластера «Ломоносов». Об этом в Мах сообщил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».
Фото: Александр Козловский / Мах
В рамках открытой дискуссии участники говорили о развитии инновационных и технологических кластеров, взаимодействии науки, образования, бизнеса и промышленности.
Для регионального технопарка важно не просто быть частью технологической повестки, а постоянно расширять круг партнёров, искать новые идеи и возможности для совместных проектов.
Ирина Белова и Виктор Никитин договорились продолжить взаимодействие уже после форума. Депутат уверен, что здесь есть хороший потенциал для совместной работы: обмена опытом, поиска точек соприкосновения и запуска проектов, которые могут быть полезны и для «Электрополиса», и для Великих Лук.
Он также сообщил, что 22 октября пройдет IV Всероссийский технологический диктант. В этом году тема диктанта — «Человек и космос». Принять участие смогут в нем могут все желающие от 12 лет. Участвовать можно будет очно и заочно.