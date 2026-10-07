Опыт великолукского «Электрополиса» представили в Москве

Директор великолукского технопарка «Электрополис» Ирина Белова приняла участие в ТехноНаучном образовательном форуме, который проходил 5-6 октября на площадке Московского инновационного кластера «Ломоносов». Об этом в Мах сообщил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: Александр Козловский / Мах

В рамках открытой дискуссии участники говорили о развитии инновационных и технологических кластеров, взаимодействии науки, образования, бизнеса и промышленности.

Для регионального технопарка важно не просто быть частью технологической повестки, а постоянно расширять круг партнёров, искать новые идеи и возможности для совместных проектов.

«Ирина Белова представила опыт "Электрополиса". Сегодня технопарк — это уже гораздо больше, чем площадка для размещения компаний. Это связующее звено между технологическим бизнесом, промышленными предприятиями, научными и образовательными организациями, региональными и федеральными институтами развития. Особенно приятно, что одним из участников дискуссии стал руководитель проектного офиса Государственного университета "Дубна" Виктор Никитин, уроженец Великих Лук. Проектный офис занимается разработкой и сопровождением проектов развития университета и наукограда Дубна, объединяя университет, экспертов, бизнес и городские структуры», - отметил Александр Козловский.

Ирина Белова и Виктор Никитин договорились продолжить взаимодействие уже после форума. Депутат уверен, что здесь есть хороший потенциал для совместной работы: обмена опытом, поиска точек соприкосновения и запуска проектов, которые могут быть полезны и для «Электрополиса», и для Великих Лук.

«Именно из таких контактов постепенно складывается сильная технологическая среда: когда регион не замыкается внутри себя, а ищет партнёров, перенимает лучшие практики и предлагает собственные решения», - добавил Александр Козловский.

Он также сообщил, что 22 октября пройдет IV Всероссийский технологический диктант. В этом году тема диктанта — «Человек и космос». Принять участие смогут в нем могут все желающие от 12 лет. Участвовать можно будет очно и заочно.