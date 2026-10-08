 
Экономика

Животноводы Псковского округа производят 18% сырого молока в регионе

0

Животноводы Псковского муниципального округа производят 18% сырого молока и уверенно занимают второе место в структуре сельхозпредприятий Псковской области. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова в Мах.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Мах

По итогам девяти месяцев текущего года производство молока в округе во всех категориях хозяйств составило более 30 тысяч тонн. Основной объем производства сосредоточен в коллективном секторе, на долю которого приходится 69% молока.

Молочная продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях составила более 6 200 килограмм, сохраняется на уровне прошлого года. Три хозяйства по итогам девяти месяцев имеют продуктивность от одной коровы свыше 7 000 килограммов молока. Высокие показатели продуктивности коров по черно – пестрой породе достигнуты в ОПХ «Родина» ООО «Племенной завод «Каложицы» (8 114 килограмм), по голштинской породе - в ООО «ПсковАгроИнвест» (7 605 килограмм).

Значительный прирост производства молока по итогам указанного периода получен в ООО «Племенной завод «Каложицы» (+183 тонны) и в СХПК «Ершовский» (+268 тонн). При этом увеличили поголовье коров: ОПХ «Родина» ООО «Племенной завод «Каложицы» и СХПК «Ершовский». По численности поголовья крупного рогатого скота и коров сельхозпредприятия муниципального округа занимают второе место в структуре сельхозпредприятий области. В них содержится более 9,5 тысяч голов крупного рогатого скота, в том числе около 5 тысяч коров. Достижение надоя более 102 тонны молока в сутки на сегодняшний день является обычным явлением. Удой на одну корову составляет 23 килограмм молока, на 0,8 килограмм больше уровня прошлого года.

 
«Молочное животноводство является ключевой отраслью для Псковского муниципального округа. Наличие прочной основы и высококвалифицированных кадров, включая зооветспециалистов, благодаря которым наш округ достигает значительных успехов. Впереди у животноводов наступает ответственный зимний период содержания и кормления скота, где все поголовье переводится на кормление по зимнему рациону. В рацион кормления будут включены грубые, сочные и концентрированные корма. Будем ждать высоких показателей по продуктивности!» - резюмировала Наталья Федорова.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026