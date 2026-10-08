Животноводы Псковского округа производят 18% сырого молока в регионе

Животноводы Псковского муниципального округа производят 18% сырого молока и уверенно занимают второе место в структуре сельхозпредприятий Псковской области. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова в Мах.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Мах

По итогам девяти месяцев текущего года производство молока в округе во всех категориях хозяйств составило более 30 тысяч тонн. Основной объем производства сосредоточен в коллективном секторе, на долю которого приходится 69% молока.

Молочная продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях составила более 6 200 килограмм, сохраняется на уровне прошлого года. Три хозяйства по итогам девяти месяцев имеют продуктивность от одной коровы свыше 7 000 килограммов молока. Высокие показатели продуктивности коров по черно – пестрой породе достигнуты в ОПХ «Родина» ООО «Племенной завод «Каложицы» (8 114 килограмм), по голштинской породе - в ООО «ПсковАгроИнвест» (7 605 килограмм).

Значительный прирост производства молока по итогам указанного периода получен в ООО «Племенной завод «Каложицы» (+183 тонны) и в СХПК «Ершовский» (+268 тонн). При этом увеличили поголовье коров: ОПХ «Родина» ООО «Племенной завод «Каложицы» и СХПК «Ершовский». По численности поголовья крупного рогатого скота и коров сельхозпредприятия муниципального округа занимают второе место в структуре сельхозпредприятий области. В них содержится более 9,5 тысяч голов крупного рогатого скота, в том числе около 5 тысяч коров. Достижение надоя более 102 тонны молока в сутки на сегодняшний день является обычным явлением. Удой на одну корову составляет 23 килограмм молока, на 0,8 килограмм больше уровня прошлого года.