Газ получится золотой: жители Псковской области - о перебоях и росте цен

Кажется, сжиженный газ из доступного вида топлива превращается в непозволительную роскошь. С середины сентября стоимость его в Псковской области заметно выросла, особенно на частных заправках. Это вызвало жалобы местных жителей и соответственно реакцию региональных властей - обращение в областное управление ФАС с целью проверить обоснованности цен. Подробности о ситуации узнала Псковская Лента Новостей.

В Псковской области возникли проблемы со сжиженным газом. На этот раз прекращение поставок топлива, как в начале прошлого года, нам не грозит, но появился дефицит сжиженного газа, а также значительный и неконтролируемый рост его стоимости на заправках.

Вопрос баллонного газа - это далеко не частная ситуация, а проблема, касающаяся тысяч жителей области. По состоянию на 2025-2026 годы, уровень газификации Псковской области составляет около 53%. По итогам программы на 2021–2025 годы построено около 100 км межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, созданы условия для газификации 8,7 тыс. домовладений и квартир. Но еще практически половине населенных пунктов природный газ недоступен. Во многих райцентрах и в большинстве деревень баллонный газ - практически единственный способ для приготовления пищи. Далеко не у всех есть машины, чтобы доехать самим до газовой заправки. А зимой некоторые деревни остаются оторванными от цивилизации.

К тому же заправить баллоны на АЗС стало очень дорого. Страдают от повышения цены и водители, которые поставили дорогостоящее газовое оборудование с целью минимизировать расходы на топливо, а теперь тоже оказались в непростой ситуации - цена газа за литр стремительно приближается к цене бензина. Все это на фоне то пропадающего, то появляющегося на заправках бензина не добавляет оптимизма нашим жителям.

«Это не шутка?»

Сжиженный газ для бытовых нужд в баллонах населению поставляет компания «Псковтрансгаз». Розничные цены на него регулируются государством. Согласно приказу министерства тарифов и энергетики Псковской области, на период с 1 января по 31 декабря 2026 года они установлены в следующем размере: с доставкой до потребителя - 59,55 руб./кг; с места промежуточного хранения (склада) - 51,15 руб./кг.

Однако и с доставкой газа и с его оперативным получением в ряде муниципалитетов в сентябре - начале октября возникли проблемы. «Ситуация с газом ухудшилась. Людей сейчас записывают в очередь на него и говорят, что ждать нужно примерно два месяца. Но это не точный срок - могут привезти и позже», - рассказала ПЛН жительница Струг Красных Анастасия.

«Хотелось бы услышать от нашей администрации разъяснения насчет баллонного газа. Будет он или нет, когда будет и почему такая заминка с его доставкой. Эта тема очень волнует население», - написали в одном из пабликов Пушкинских Гор.

«Кто-нибудь знает, что происходит с газом в баллонах? Ответили, что ближайшее число 28 октября. Это не шутка?» - пишут в соцсетях жители Новоржева.

На эти и подобные сообщения в соцсетях оперативно отвечало региональное министерство тарифов и энергетики, что заказать газ в баллонах с доставкой по регулируемым ценам можно у ООО «Псковтрансгаз», но «в связи с тем, что в настоящее время увеличился спрос на газ в баллонах, время ожидания доставки может быть увеличено».

В ответе на запрос ПЛН министр тарифов и энергетики Псковской области Елена Пилипенко также сообщила, что ведомству известно о проблемах с обеспечением газом, «в частности речь идет о длительном ожидании доставки сжиженного газа в баллонах по регулируемой цене». «В настоящее время в связи с возросшим спросом на сжиженный газ в баллонах ООО «Псковтрансгаз» принимает заявки от населения на доставку баллонов на ноябрь, поскольку все предыдущие дни по графику уже заняты. Поскольку в Псковской области реализацию газа осуществляет единственная организация, рост числа заявок на доставку газа в баллонах и, как следствие, увеличение сроков доставки наблюдаются во всех муниципальных округах», - пояснила министр.

По словам Елены Пилипенко, в настоящее время министерство прорабатывает пути решения возникшей ситуации. «После завершения периода повышенного спроса ожидается стабилизация ситуации с обеспечением населения баллонным газом. Это связано с тем, что снижение нагрузки позволит ООО "Псковтрансгаз" эффективнее управлять поставками», - уверена она.

«Откуда такая цена?»

Куда хуже обстоят дела со сжиженным газом на автозаправках. Цены на него, как и на другие виды автомобильного топлива, начали расти еще летом. В тот период стоимость литра была примерно 40-45 рублей. Теперь, согласно сообщениям от 3 октября, сеть газовых заправок Пскова повысила стоимость газа до 59 рублей за литр, и обновленный прайс уже действовал на всех АГЗС сети. Недавно цены перевалили уже за 60 рублей.

«Если покупать "у государства", то баллон стоит 1191 рубль. Примерно такая цена держится с лета. Но очень подорожал газ у частников и на заправках. Например, нам баллон обошёлся в 1800 рублей», - рассказала жительница Струг Красных.

А пушкиногорцу самостоятельная заправка 50-литрового газового баллона в Острове обошлась в 2400 рублей. И это не считая бензина, потраченного на дорогу.

Никакого «преимущества» нет и для жителей областного центра. «Вчера решила заправить баллон газ для бытовых нужд в деревне. Приехала на заправку Л.Поземского, сказать, что была в шоке, это ничего не сказать - цена 61 руб. Это как понять. Откуда такая цена?» - сообщили жители в группе «Жесть по-псковски».

Более того, в ряде муниципалитетов газовое топливо и вовсе исчезло с заправок. Так, в Стругах Красных, по словам жителей, газа на АЗС не привозили с 19 сентября. «Речь идет про газ на заправке именно в Стругах Красных по улице Мира. Мне достаточно 15 минут пешком дойти в Стругах до заправки газовой со своим баллоном и заправить газом. С 19 сентября газа нет по техническим причинам, а это значит - люди все лишены возможности заправить баллон газом. Машины заправляют газом, они могут и в Плюссу съездить, а кто не имеет машины?» - написала с соцсети местная жительница.



По словам женщины, если она со своими баллонами поедет заправляться на такси в Плюссу, то «газ получится золотой». А воспользоваться услугой доставки газовых баллонов (правда, и там придется какое-то время ждать заказ) она не хочет: «Готовый газ в баллонах с развозкой меня не волнует. Я бы такой не взяла, он может взорваться в любой момент - там баллоны видели, какие страшные и небезопасные?».

Естественно, с начала развития ситуации люди жалуются не только в соцсетях, но и обращаются в органы власти, в том числе к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову.

Надо отметить, что глава региона незамедлительно отреагировал на проблему. «Получаем обращения о резком росте цен на сжиженный газ на частных АГЗС – до 55 рублей за литр. Поставщик сообщил о дефиците предложений на бирже при высоком спросе», - пояснил он в своем канале Мах.

Губернатор также сообщил, что правомерность ценообразования теперь проверит антимонопольная служба. «Чтобы проверить правомочность ценообразования, направили обращение в УФАС», - подчеркнул губернатор.

Не первый раз

Проблемы с поставками сжиженного газа в Псковской области не впервые. Ситуация, когда осенью 2025 года компания ООО «Псковтрансгаз», которая является единственным поставщиком сжиженного газа в баллонах для населения на территории всей Псковской области, объявила о намерении прекратить эту деятельность с 1 января 2026 года, вызвала общественный резонанс. Это поставило под вопрос газоснабжение жителей ряда муниципалитетов. Тогда власти региона взяли ситуацию на особый контроль и в результате диалога стороны пришли к соглашению. Компания «Псковтрансгаз» отозвала свое уведомление о прекращении работы и решила продолжить поставки.

Сегодня ситуация с газоснабжением в Псковской области снова вызывает тревогу. Фактически монопольный поставщик баллонного газа не справляется с возросшим спросом: сроки доставки достигают двух месяцев, очереди расписаны на ноябрь, а в ряде районов газ просто исчез с заправок. Цены на сжиженный газ на частных АГЗС уже превысили 60 рублей за литр, вплотную приблизившись к стоимости бензина, а для жителей отдалённых деревень, где нет природного газа и машин, баллон остаётся единственным способом приготовить пищу и обогреться. Впереди зима, и если не принять экстренных мер, тысячи людей могут оказаться без топлива, что грозит не только бытовыми трудностями, но и реальным гуманитарным кризисом.

Светлана Синцова

Фото из архива ПЛН