Прокопьев день отмечают сегодня православные в России

В этот день чтили память Прокопия Вятского — юродивого христианского святого. В миру блаженный Прокопий известен под именем Прокопия Максимовича Плушкова. Он родился в крестьянской семье в 1578 году и, по преданию, в возрасте 12 лет попал под удар молнии. Мальчик испытал шок и сильно повредился умом. Родители привезли его на излечение в Успенский Трифонов монастырь, где ребенка выходили и вылечили. Уже в юности Прокопий обладал даром предсказания — предугадывал болезни и выздоровления, предупреждал о пожарах. Назвал Прокопий и день своей смерти в 1627 году.

На Руси крестьяне дали этому дню название Полукорма, потому что к этому дню расходовалась половина корма, заготовленного на зиму для домашнего скота.

В этот день полагалось проверять хлева и овины и оценивать, хватит ли до наступления тепла запасов сена и соломы, а также ворошить зерно и гонять мышей. Это называлось «кормить сусеки и торкать зерно». Сусеки в этот день также «наслушивали»: крестьянин прикладывал ухо к зерну и слушал; если слышалось гудение, лето должно было быть неспокойным.

В Прокопьев день девушки не выходили из дома, а с раннего утра мели полы. Чем больше зерна наметут — тем больше счастья привалит. После из зерна толкли муку, из которой пекли постный блин и готовили кисель. Все это полагалось делать в полной тишине. Блин съедали, запивая киселем и ни с кем не делясь. Считалось, что если при этом загадать желание — оно обязательно сбудется.

Кстати, рецепт киселя с давних пор практически не изменился: пшеничную муку, хорошо разболтанную в холодном молоке, смешивают с молоком кипящим, а после заправляют солью, сахаром и варят до кашеобразного состояния, пишет calend.ru.

Для Прокопьева дня существовали приметы на погоду. Если на утренней зорьке солнце красно — быть метели. В целом же погода в этот день указывала на погоду сентября.

