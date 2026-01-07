Церковь

Епископ Варнава провел первую самостоятельную рождественскую службу в Великолукском соборе

0

Епископ Великолукский и Невельский Варнава провел рождественские богослужения 7 января в Свято-Вознесенском кафедральном соборе, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Великих Лук.

Фото здесь и далее: Виталий Плотников

Он отметил, что для него это была первая самостоятельная служба в Великих Луках, на месте бывшего монастыря. Епископ выразил благодарность Богу за Его удивительный промысл: «Я благодарен Богу за его удивительный промысл. Потому что каждый, если посмотрит на свою жизнь, он увидит, как Господь о каждом из нас помнит, как Он безмерно нас любит и никого не забывает».

В ночь с 6 на 7 января епископ совершил Великое повечерие, Утреню и Божественную Литургию святителя Иоанна Златоуста. Ему сослужили настоятель собора и клирики. Праздничные песнопения исполнил Архиерейский хор под управлением Ольги Смольниковой. На богослужении присутствовали многочисленные прихожане, представители власти, монашествующие и паломники.

 
Епископ обратился к верующим с поздравлением: «Мы с вами - счастливые люди!» Он подчеркнул, что сила к жизни приходит от Господа: «Часто бывает, что люди имеют и богатство, успех, и работу, а у них нет силы к жизни. Потому что силу даёт не кто-нибудь, а Сам Господь». Епископ призвал всех наполнять святые дни размышлениями о Христе, чтобы получить силу для предстоящего года: «Эти святые дни мы с вами наполним размышлениями о Христе. И это даст нам силу прожить наступивший год. Чтобы мы познали нашего Бога, какой Он великий в своём смирении».

По окончании богослужения огласили Рождественское послание Святейшего Патриарха Кирилла. Епископ поздравил духовенство и паству с Рождеством Христовым и обратился к ним с архипастырским словом.
 
