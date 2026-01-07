Епископ Варнава провел первую самостоятельную рождественскую службу в Великолукском соборе

Епископ Великолукский и Невельский Варнава провел рождественские богослужения 7 января в Свято-Вознесенском кафедральном соборе, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Великих Лук.
Фото здесь и далее: Виталий Плотников
Он отметил, что для него это была первая самостоятельная служба в Великих Луках, на месте бывшего монастыря. Епископ выразил благодарность Богу за Его удивительный промысл: «Я благодарен Богу за его удивительный промысл. Потому что каждый, если посмотрит на свою жизнь, он увидит, как Господь о каждом из нас помнит, как Он безмерно нас любит и никого не забывает».
В ночь с 6 на 7 января епископ совершил Великое повечерие, Утреню и Божественную Литургию святителя Иоанна Златоуста. Ему сослужили настоятель собора и клирики. Праздничные песнопения исполнил Архиерейский хор под управлением Ольги Смольниковой. На богослужении присутствовали многочисленные прихожане, представители власти, монашествующие и паломники.
По окончании богослужения огласили Рождественское послание Святейшего Патриарха Кирилла. Епископ поздравил духовенство и паству с Рождеством Христовым и обратился к ним с архипастырским словом.