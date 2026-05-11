Владыка Матфей проинспектировал ключевые объекты Псково-Печерской обители

Митрополит Псковский и Порховский Матфей, игумен Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, проинспектировал ход текущих работ на объектах Псково-Печерского монастыря, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Митрополит Матфей ознакомился с промежуточными итогами реставрации Сретенского храма и обсудил со специалистами текущие вопросы проводимых работ.

В сопровождении насельника обители и руководителя паломнической службы Псковской епархии иеромонаха Лазаря (Говоркова), владыка посетил Святую Горку, где обсудил вопросы благоустройства и сохранения ее уникального облика.

Также, митрополит Матфей посетил Дом милосепдия при Псково-Печерском монастыре, где проинспектировал ход строительства нового корпуса.