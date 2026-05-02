 
Церковь

В Псково-Печерском монастыре началась реставрация Ризницы

0

Началась реставрация входной группы Ризницы Псково-Печерского монастыря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Специалисты разработали уникальное инженерное решение по присоединению к основному объему ризницы более поздней пристройки. В настоящее время маячки фиксируют ежегодное расширение трещины в месте стыков двух стен - смещение достигает более 20 сантиметров. В результате реставрации проблема будет решена.

Трехэтажное здание монастырской сокровищницы находится напротив Большой звонницы, примыкает к Сретенскому храму. Завершается небольшим синим куполом с золотыми звездами. 

Последние исследования позволяют датировать постройку концом XVII века, после пожара конца 1687 года. В этот период в монастырских книгах зафиксировано, что за кирпичную работу каменщикам Исачко Федосееву и Сенке Иванову, кирпичному мастеру Патрекею Леонтиеву и печерскому каменщику Данилке Герасимову было «выплочено» более десяти рублей. 

Ризница служила казной и сокровищницей, в ней хранились  дары царей и жертвователей. Во время Великой Отечественной войны памятники древнерусского искусства и другие ценные предметы были вывезены фашистами в Германию. Возвращение предметов произошло благодаря усилиям наместника монастыря архимандрита Алипия в 1973 году.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026