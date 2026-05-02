В Псково-Печерском монастыре началась реставрация Ризницы

Началась реставрация входной группы Ризницы Псково-Печерского монастыря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Специалисты разработали уникальное инженерное решение по присоединению к основному объему ризницы более поздней пристройки. В настоящее время маячки фиксируют ежегодное расширение трещины в месте стыков двух стен - смещение достигает более 20 сантиметров. В результате реставрации проблема будет решена.

Трехэтажное здание монастырской сокровищницы находится напротив Большой звонницы, примыкает к Сретенскому храму. Завершается небольшим синим куполом с золотыми звездами.

Последние исследования позволяют датировать постройку концом XVII века, после пожара конца 1687 года. В этот период в монастырских книгах зафиксировано, что за кирпичную работу каменщикам Исачко Федосееву и Сенке Иванову, кирпичному мастеру Патрекею Леонтиеву и печерскому каменщику Данилке Герасимову было «выплочено» более десяти рублей.

Ризница служила казной и сокровищницей, в ней хранились дары царей и жертвователей. Во время Великой Отечественной войны памятники древнерусского искусства и другие ценные предметы были вывезены фашистами в Германию. Возвращение предметов произошло благодаря усилиям наместника монастыря архимандрита Алипия в 1973 году.