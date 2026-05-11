Службы пройдут в Выбутах в первую годовщину со дня кончины отца Антония Савченко

Близится первая годовщина со дня кончины Героя Российской Федерации, иерея Антония Савченко, который героически погиб 12 мая 2025 года в зоне специальной военной операции.

Как сообщает социально-культурный центр «Троицкий», ️12 мая (во вторник) будут молиться об упокоении души отца Антония в погосте Выбуты, где похоронен батюшка. Службы состоятся в Ильинском храме в Выбутах. В 8:30 - часы, в 9:00 начнется литургия, а с 10:30 пройдет панихида на могиле отца Антония.

Для тех, у кого нет своего транспорта, из Пскова будет отправляться автобус. В 8:15 - отъезд из Пскова в Выбуты от парковки на площади Ленина. В 12:00 - отправление из Выбут в Псков. Для записи на автобус нужно обратиться в лавку Троицкого собора или по телефону: +7 (931) 900-44-34.

Антоний Савченко 12 мая прошлого года погиб при исполнении пастырских обязанностей в зоне СВО, спасая пятерых бойцов. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл посмертно удостоил священника ордена благоверного князя Димитрия Донского I степени, а президент страны Владимир Путин присвоил ему звание Героя России.