В Печорах после трёхлетней реставрации установлены Царские врата иконостаса церкви Сорока Севастийских мучеников

Установлены отреставрированные Царские врата иконостаса Сорока Севастийских мучеников в Печорах. Это двустворчатые двери напротив престола, ведущие в алтарную часть храма, символизируют врата рая, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Врата были изготовлены более двух веков назад ( предположительно, одновременно со строительством храма в 1817 году) неизвестными резчиками.

Сосновые створки врат украшает покрытая сусальным золотом барочная резьба в виде виноградных кистей, цветов и гирлянд акантовых листьев. Наиболее сложные детали выполнены из липы, которая лучше всего поддается тонкой художественной обработке.

Объемная, изящная резьба имитирует золотое литье, придавая вратам монументальный, величественный вид.

Царские врата церкви Сорока Севастийских мучеников были демонтированы в 2023 году вместе с остальными элементами интерьера храма. Реставрация врат и всего иконостаса велась на протяжении трех лет по заказу АНО « Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)».

Сохранность этого важнейшего элемента в интерьерах храма была признана аварийной. Отдельные элементы сильно пострадали во время пожаров прошлых десятилетий и не подлежали восстановлению.

Реставраторы из Санкт-Петербурга привели в порядок, укрепили по специальной методике резное кружево и несущие конструкции, покрыли сусальным золотом. В настоящее время сложнейшая сборка всех элементов приближается к завершению.

Возвращены на место расчищенные от копоти и отреставрированные иконы. Разобраны строительные леса. В ближайшее время прихожане храма и паломники увидят иконостас на его историческом месте.