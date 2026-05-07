Отреставрированный прапор с образом Спаса Нерукотворного вернули на башню Псково-Печерского монастыря

Отреставрированный кованый прапор вернули на башню Нижних решеток в Псково-Печерском монастыре. Ремонт уникального элемента боевых башен и поворотно-шарового механизма прапора-флюгера выполнили по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)», сообщили Псковской Ленте Новостей в организации.

Древние боевые башни монастыря, построенные в XVI веке, впервые отреставрировали в 60-х годах прошлого столетия при Архимандрите Алипии. Тогда же архитекторы создали новые художественные завершения в виде кованых прапоров, которые разработал архитектор-реставратор Всеволод Смирнов.

На данный момент все кованые стяги на башнях отреставрированы. Каждый прапор имеет собственный символ. Для башни Нижних решеток выковали железный стяг с изображением Спаса Нерукотворного. На башне Верхних решеток установили трубящего Архангела, а Благовещенскую башню украсили флагом со сценой Благовещения. На башне Изборской, которая служила воротами для курьерской службы, разместили прапор с изображением барса.

Реставрацию прапора для башни Нижних решеток выполнили специалисты из Санкт-Петербурга. Они восстановили утраты исторической ковки, укрепили ее, покрасили специальными составами и починили механизм флюгеров. Прапор изготовили в технике горячей ковки. При восстановлении декоративной отделки металлического прапор-флюгера использовали золото с тремя цветовыми характеристиками: белое золото, «красное» - червленое и золото лимонного оттенка.