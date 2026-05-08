Хор духовенства Псковской епархии и «ЛаккиЛайк» сделали клип на песню «Катюша»

В преддверии Дня Победы русского народа в Великой Отечественной войне хор духовенства Псковской епархии совместно с Детским эстрадным хором записал клип на песню «Катюша» в рамках всероссийской хоровой акции. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии, акция проходит по благословению митрополита Псковского и Порховского Матфея.

Видео: Псковская епархия

Участники акции должны были снять и запустить в своем регионе полноценный клип с исполнением одной из самых популярных песен времен Второй мировой войны. В итоговом видеоролике всероссийского хорового исполнения песни, который выйдет в эфир 9 мая на российском телевидении, будет представлен результат их работы.

Епархия благодарит всю команду, которая в короткие сроки потрудилась над проектом. В видео и монтаже приняли участие Константин Кузнецов и Рафаэль Хабибуллин. Запись, сведение и мастеринг звука выполнили Павел Самсонов и Александр Кожевин. Продюсерами и режиссёрами проекта стали Анна Самсонова и Александр Суховский. Солистами выступили иерей Александр Короплясов и диакон Антоний Кармазин. Хоровое дирижирование и партитуры подготовил иерей Михаил Фёдоров. Детский эстрадный хор «ЛаккиЛайк» работал под руководством художественного руководителя Анны Самсоновой и музыкального руководителя Павла Самсонова.

Епархия также поблагодарила за сотрудничество Генерального директора Псковского музея-заповедника Светлану Мельникову.

Напомним, в прошлом году ко Дню Победы хор духовенства Псковской епархии исполнил легендарную песню «День Победы».

