В день собора Пресвятой Богородицы Епископ Великолукский и Невельский Варнава отслужил Литургию в деревне Вехно Новоржевского округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии.

Фото здесь и далее: Великолукская епархия

8 января, в попразднство Рождества Христова, собор Пресвятой Богородицы, Епископ Великолукский и Невельский Варнава возглавил праздничные богослужения в храме иконы Божией Матери «Милостивая» (Киккская) Великолукской епархии в сослужении духовенства храма.

Диаконский чин возглавил старший диакон Московской Духовной Академии Димитрий (Маслов). Праздничные песнопения исполнил сводный хор обители милосердия «Милующая» и братского корпуса. За богослужением молились монашествующие и паломники.

8 января - день, когда особенно чествуется икона Божией Матери "Милостивая" (Киккская). Именно в честь этой иконы 25 ноября 2023 года, в день рождения духовника обители иеросхимонаха Иоанна (Миронова), был освящён новый храм братского корпуса. Не случайно, что сегодня владыка Варнава возглавил праздничное богослужение именно в этом храме Великолукской епархии.

После Божественной Литургии владыка Варнава обратился к молящимся с архипастырским словом.

