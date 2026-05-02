 
Церковь

День памяти Блаженной Матроны Московской отмечают сегодня православные

2 мая отмечается память блаженной старицы Матроны — Матроны Никоновой, святой Русской православной церкви.

Фото: администрация города Великие Луки

Матрона Димитриевна родилась в 1885 году в деревне Себино Тульской губернии. Девочка от рождения была незрячей. Родители даже хотели отдать дочь в приют, но матери Матроны приснился странный сон о белой птице необычайной красоты, но слепой. После этого родители передумали отказываться от ребенка.

Согласно житию, Матрона уже в восемь лет лечила больных и предсказывала будущее людям. В возрасте 18 лет у девушки отнялись ноги.

В 1925 году Матрона перебралась в Москву, жила у друзей и знакомых. Существует легенда, что в 1941 году к предсказательнице приезжал Иосиф Сталин, чтобы спросить об исходе войны. Правда, эта версия не подтверждается никакими свидетельствами. В любом случае, во время войны к Матроне приходили многие люди с вопросами о своих близких, и она говорила, кто жив, а кто погиб.

Интересно, что Матрона пеклась не только о душах тех, кто к ней приходил, но и об их телах. Людям, страдавшим от разных заболеваний, она советовала обязательно лечиться, не пренебрегать ни лечебными травами, ни достижениями медицины. «Тело — дом, Богом созданный, его нужно содержать в порядке», — говорила матушка.

Провидица предсказала свою смерть за три дня. Матрона Дмитриевна скончалась 2 мая 1952 года. Матушку похоронили на Даниловском кладбище в Москве; позже её могила стала местом паломничества. В августе 1999 года Матрону канонизировали в лике местночтимых святых, а уже в октябре того же года состоялась общецерковная канонизация.

Сегодня святая Матрона — одна из самых любимых в народе святых. На ее могилу ежегодно приезжают тысячи паломников со всей России и из-за рубежа. Святой Матроне молятся об излечении от болезней, о здоровье близких. Многие верующие ласково называют старицу Матронушкой.

