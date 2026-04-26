Праздничные богослужения прошли в Печорах в День Святых жен-мироносиц

Праздничные богослужения прошли обители Псково-Печерского монастыря в честь Святых жен-мироносиц. Об этом сообщили в Telegram-канале Псково-Печерского монастыря.

Вчера, 25 апреля всенощное бдение по благословению митрополита Псковского и Порховского Матфея возглавил архимандрит Марк (Быстриков) с братией и гостями в священном сане.

Сегодня, 26 апреля, в сам день праздника, Божественную литургию в Михайловском соборе по благословению митрополита Псковского и Порховского Матфея совершил благочинный иеромонах Прохор (Андрейчук) с собором священства.