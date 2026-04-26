 
Церковь

День жен-мироносиц отмечается 26 апреля

Во второе воскресенье после Пасхи Русская Православная Церковь чтит память святых жен-мироносиц — Марию Магдалину, Марию Клеопову, Саломию, Иоанну, Марфу, Марию, Сусанну и иных.

День жен-мироносиц отмечают в честь последовательниц Иисуса Христа, которые первыми пришли к его гробнице, чтобы помазать тело Спасителя ароматическим маслом — миром. Именно от этого слова и появилось название праздника — День жен-мироносиц.

В Евангелии от Иоанна написано, что к гробу Христа подходила только Мария Магдалина. В Евангелии от Матфея сказано еще и про «другую Марию». В Евангелии от Марка — про Марию Магдалину, Марию Иаковлеву и Саломию, а в Евангелии от Луки — про Марию Магдалину, Иоанну, Марию «мать Иакова» и Сусанну.

Так или иначе, христиане верят в то, что именно мироносицы первыми узнали о воскресении Христа и первыми увидели его воскресшим. Согласно Новому Завету, после ареста Христа в Гефсиманском саду все ученики Иисуса, кроме Иоанна, разбежались. Они не присутствовали при распятии и погребении учителя. Из последователей Христа на Голгофе были лишь Иоанн, Дева Мария и жены-мироносицы. Они утешали страдающую мать Христа, Деву Марию. Так как Христос умер накануне субботы, дня покоя, ему не могли отдать погребальные почести. Поэтому, дождавшись воскресенья, жены-мироносицы отправились с благовониями к гробнице Иисуса. Там им явился ангел и сообщил, что Христос воскрес.

В Пскове существует Храм жён-мироносиц на Мироносицком кладбище («Мироносицкая церковь на скудельницах» - так на Руси именовали места массовых погребений). Храм появился еще в первой половине XVI века сначала как деревянный, а с 1546 года как каменный храм со звонницей. Долгое время храм был центром Мироносицкого мужского общежительного монастыря, упраздненного лишь во второй половине XVIII веке, когда он превратился в приходской, а затем приписной храм. В XIX веке Мироносицкая церковь претерпела внутренние и внешние переделы (например, была разобрана звонница), а к основному храму был пристроен Ильинский предел. 

