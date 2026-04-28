Епископ РПЦ заявил о смерти европейской цивилизации

Европейская цивилизация — умершая, Россия — не часть Европы, а самостоятельная цивилизация, которая сохранила большую часть достижений и свойств европейской цивилизации, считает заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

«О Европе, которая не сводится лишь к Западу, даже с точки зрения географии. Европейской цивилизации больше нет, причём уже давно. Европейская цивилизация — это умершая цивилизация. Западная цивилизация — это её суррогат, унаследовавший некоторые внешние культурологические и правовые признаки, но давший им сначала еретическое, а затем и вовсе антихристианское наполнение», - написал епископ Савва в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что Запад и Россия имеют общие корни в христианстве, Римской Империи, греческой философии и римском праве, греко-римском изобразительном искусстве, однако «расхождение между Западом и Россией, приобретшее необратимый характер в 1054 году (когда произошло разделение христианской церкви на католическую и православную – ред.), в последние десятилетия измеряется уже в световых годах, если вообще поддается измерению».

«Россия сохранила бОльшую часть достижений и свойств европейской цивилизации, однако неевропейская география и этничность (русский дух!) сформировали такое религиозное, культурное наполнение, такое правосознание, что называть их европейскими невозможно. Говоря о религиозном аспекте, именно поэтому и бесится Стамбульский патриарх, мнящий себя «Константинопольским»: русские показали, что Православие всё-таки вселенское, а не только греческое. Так что Россия — не Европа и не часть Европы. И уже тем более не Евразия. Россия — самостоятельная цивилизация. А Европы уже совсем нет», - заключил иерарх.

Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за того, что при его поддержке на Украине из раскольнических группировок была создана «Православная церковь Украины» (ПЦУ). Большинство православных поместных Церквей, за исключением Константинопольской, Элладской, Кипрской и Александрийской, ПЦУ не признали. Русская православная церковь в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами, которые признают ПЦУ и будут сослужить с её главарями, пишет РИА Новости.