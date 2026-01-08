Митрополит Матфей совершил божественную литургию в Михайловском соборе

В празднование Собора Пресвятой Богородицы, митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил Божественную литургию в Михайловском соборе сегодня, 8 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Псковской епархии

Его ыысокопреосвященству сослужили: благочинный обители иеромонах Прохор (Андрейчук) с братией в священном сане и старший священник храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия города Печоры иерей Андрей Кичайкин.

Богослужебные песнопения исполнили: братский хор под управлением монаха Антония (Лисова) и Архиерейский хор Псково‑Печерского монастыря под управлением Марии Быковой. За богослужением молились насельники монастыря, а также многочисленные прихожане и паломники.

По окончании литургии митрополит Матфей обратился ко всем собравшимся с архипастырским словом.

Также по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в благодарность за труды во благо Святой Христовой Церкви и в связи с 50‑летием служения в священном сане, владыка Матфей вручил насельнику обители схиархимандриту Никону (Антонову) Патриаршую грамоту.