Посвященную освобождению Великих Лук экспозицию приглашает осмотреть Музей церковной истории

Осмотреть экспозицию, посвященную освобождению города Великие Луки приглашает великолучан и гостей города Музей церковной истории Великолукской епархии с перерывом на торжественные мероприятия у Вечного огня 17 января с 10 до 16 часов, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фото: Великолукская епархия

«17 января - день освобождения города Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков. В связи с проведением общегородских памятных мероприятий, Музей церковной истории приглашает к осмотру экспозиции с 10 до 11:30 и с 13:30 до 16:00. В 14 часов запланирована обзорная экскурсия по музею с дополнительным рассказом о вкладе Русской православной церкви в победу нашего народа в Великой Отечественной войне на основе экспонатов музея. Так же во время экскурсии будет сделан акцент на экспозиции, посвящённой митрополиту Псковскому и Порховскому Иоанну (Разумову), и святыне, связанной с девицей-старицей Екатериной Захаровой, память которых совершалась на этой неделе. В преддверии Богоявления обратим внимание на экспонаты, связанные с Крещением Господа нашего Иисуса Христа», - сообщили в администрации.

Отмечается, что заявка для посещения в субботу Музея церковной истории Великолукского епархиального управления необходима только для групп в связи в ограниченностью пространства залов.

Для комфортного просмотра экспозиций рекомендуется не более 15 посетителей в одном зале единовременно. Индивидуальные посетители принимаются без предварительной записи, в том числе на обзорную экскурсию в 14:00.