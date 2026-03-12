Архитектурная подсветка появилась на церкви Николы со Усохи в Пскове

Архитектурную подсветку установили на церкви Николы со Усохи в Пскове, сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова ( Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова ( Псковской области)» / Telegram

На территории церкви Николы со Усохи в Пскове завершается благоустройство. Памятник архитектуры федерального значения отреставрирован по заказу АНО « Возрождение объектов культурного наследия Пскова ( Псковской области)». Масштабные работы выполнены в рекордно короткие для заявленных объемов сроки.

В настоящий момент разобран строительный забор, ограждавший территорию храма. Выполнено мощение декоративной плиткой и отмостка брусчаткой. Установлена архитектурная подсветка.

Завершены все работы по устройству ограды, пандусов, лестниц ( центральной и боковых, со стороны южного и северного приделов). Особое внимание уделено формированию доступной среды для людей с ограниченными возможностями. Оборудованы специальные спуски с поручнями.

Установлена изящная и легкая декоративная ограда, выполненная в технике ковки псковскими кузнецами.

Церковь Николы со Усохи XV -XVI в.в. (Храм Николая Чудотворца со Усохи, Никола в Опоках) — храм Псковской архитектурной школы, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Расположен в среднем городе. Являлся в древности главным (кончанским) храмом Опочского конца Пскова.

Полномасштабная реставрация началась в 2023 году. Сдача выполненных работ на объекте намечена на конец марта 2026 года.