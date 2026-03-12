 
Церковь

Архитектурная подсветка появилась на церкви Николы со Усохи в Пскове

0

Архитектурную подсветку установили на церкви Николы со Усохи в Пскове, сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова ( Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова ( Псковской области)» / Telegram

На территории церкви Николы со Усохи в Пскове завершается благоустройство. Памятник архитектуры федерального значения отреставрирован по заказу АНО « Возрождение объектов культурного наследия Пскова ( Псковской области)». Масштабные работы выполнены в рекордно короткие для заявленных объемов сроки.

В настоящий момент разобран строительный забор, ограждавший территорию храма. Выполнено мощение декоративной плиткой и отмостка брусчаткой. Установлена архитектурная подсветка. 

Завершены все работы по устройству ограды, пандусов, лестниц ( центральной и боковых, со стороны южного и северного приделов). Особое внимание уделено формированию доступной среды для людей с ограниченными возможностями. Оборудованы специальные спуски с поручнями.

Установлена изящная и легкая декоративная ограда, выполненная в технике ковки псковскими кузнецами. 

Церковь Николы со Усохи XV -XVI в.в. (Храм Николая Чудотворца со Усохи, Никола в Опоках) — храм Псковской архитектурной школы, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Расположен в среднем городе. Являлся в древности главным (кончанским) храмом Опочского конца Пскова.

 

Полномасштабная реставрация началась в 2023 году. Сдача выполненных работ на объекте намечена на конец марта 2026 года.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026