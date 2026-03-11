В Струго-Красненском районе отметили престольный праздник храма блаженной Матроны Московской

Накануне дня памяти блаженной Матроны Московской в домовом храме с честь блаженной Матроны Московской при богадельне на подворье Свято-Троицкого Творожковского монастыря в поселке Ровное Струго-Красненского района состоялось престольное торжество, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

Божественную Литургию совершил настоятель храма святителя Луки Крымского при Псковской горбольнице протоиерей Василий Лупаков в сослужении клирика Творожковского монастыря иерея Павла Лукаша.

За праздничным богослужением молились настоятельница Свято-Троицкого Творожковского монастыря игумения Магдалина (Бусыгина) с сестрами, сестры Сестричества милосердия при храме святителя Луки Крымского, сестры Сестричества преподобномученицы Елисаветы в Лахте Санкт-Петербургской митрополии, насельники богадельни и прихожане.

По окончании Богослужения состоялась совместная трапеза, в завершение которой старший куратор богадельни монахиня Иулиания показала гостям строящиеся новые корпуса для богадельни и школы.

«Мы были весьма впечатлены современным видом и оборудованием корпусов : просторные палаты, прекрасная планировка и мебель. Здесь же будет работать поликлиника с МРТ, спортивный зал для учащихся, просторные классы. К лету работы будут завершены. Вот с таких деревень и возрождается жизнь в провинции! Отдельную благодарность мы выражаем игумении монастыря матушке Магдалине и нашей постоянной помощнице монахине Иулиании за предоставление автобуса, благодаря чему стали возможны наши паломничества и встречи. Вот так развиваются наши связи, вместе молимся, вместе учимся, вместе трудимся! Приходите к нам!», — делятся в группе Сестричества милосердия при храме святителя Луки Крымского.