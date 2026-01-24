Клирик Псковской епархии провел встречу со студентами ПсковГУ

21 января студенты первого курса направления Туризм, в рамках проведения занятия по дисциплине Основы Российской государственности, под руководством ассистента кафедры философии и теологии Веры Белявской встретились с настоятелем храма Новомучеников и исповедников Церкви Русской города Пскова иереем Антонием Рехловым, сообщили Псковской Ленте новостей в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

Душевная беседа сопровождалась горячим чаем и интересными вопросами от студентов. Отец Антоний поведал о своем жизненном пути к вере и служению, о дружбе, о роли Церкви в жизни человека.

Прихожанка храма Людмила Волина рассказала об истории строительства храма Новомучеников и исповедников Церкви Русской и его прихожанах.



В завершение встречи студенты поздравили отца Антония с днем тезоименитства, пожелав ему многая лета.