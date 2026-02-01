Божественная литургия прошла в Михайловском соборе Псково-Печерского монастыря сегодня, 1 февраля, в Неделю о мытаре и фарисее. По благословению митрополита Псковского и Порховского Матфея литургию возглавил благочинный иеромонах Прохор (Андрейчук). Об этом сообщили в Telegram-канале Псково-Печерского монастыря.

Фото здесь и далее: Псково-Печерский монастырь/ Telegram-канал

Ему сослужили братия обители в священном сане.

За богослужением молились студенты Псково-Печерской семинарии, прихожане обители и многочисленные паломники.