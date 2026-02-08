Мастер-класс по колокольному звону состоялся на подворье Псково-Печерского монастыря в Пскове

На подворье Псково-Печерского монастыря в Пскове 2 февраля состоялся мастер-класс по колокольному звону, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия

Мастер-класс провел старший звонарь Сретенского монастыря Дмитрий Меньков. В Никольском храме участники мастер-класса узнали об истории колокольного звона и русских традициях его исполнения, затем на колокольне Покровского храма смогли услышать разные звоны и попробовать себя в роли звонарей.

На мастер-класс собрались звонари псковских храмов и желающие попробовать себя в звонарном деле.

«Такие встречи дают возможность обменяться опытом и научиться новым приемам в звоне», — отметили организаторы.