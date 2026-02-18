18 февраля церковь чтит икону Божией Матери «Взыскание погибших»

Церковь чтит икону Божией Матери «Взыскание погибших» 18 февраля. В Сретенском храме Псково-печерского монастыря, где сейчас идет реставрация, хранится этот образ, сообщили Псковской Ленте Новостей в обители.

Фото: Псково-Печерский монастырь

История появления в монастыре этой иконы связана со старцем архимандритом Иоанном (Крестьянкиным):

Вскоре после прихода в обитель (в 1967 году) отец Иоанн серьезно заболел, силы покинули его, он пожелтел и таял на глазах. Его пособоровали и причащали ежедневно, но улучшения не наступало.

Как-то вечером батюшка уловил за дверью келии какое-то движение. В дверь легонько постучали, и он, собрав все силы, ответил: «Войдите». Прошло некоторое время, пока искали ключ, пока неумело орудовали им в замочной скважине. Наконец открылась дверь, и батюшка увидел большой образ Царицы Небесной, входящий в его келию. Это была икона «Взыскание погибших». Батюшка был потрясен. Больше он ничего и никого не видел от избытка переполнивших его чувств.

Позднее отцу Иоанну объяснили, что икону привезли ему в дар из Касимова. Она из разоренного женского монастыря была спрятана в домике монахини, которая ежедневно прочитывала перед ней акафист. Умирая, монахиня завещала икону отцу Иоанну.

После этого события отец Иоанн начал поправляться и скоро был уже в строю. А икона Матери Божией «Взыскание погибших» ознаменовала свой приход в монастырь еще одним чудом.

Под праздник в честь этого образа, 17 февраля, в Сретенском храме была торжественная служба. Икона Матери Божией стояла в центре храма. Служба завершалась, уже читали первый час, когда из-под пола в храм начали врываться клубы дыма. Внизу, под Сретенским храмом, хранились бочки с краской, и тлевшие промасленные тряпки воспламенились. Случись это даже на полчаса позднее, когда все ушли бы из храма, пожар был бы неминуем. Так Матерь Божия спасла обитель от беды.

По мотивам книги Татьяны Смирновой «Память сердца»

